Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.04.2023

Coraz cieplejsze dni sprawiają, że chcemy jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. To świetny moment, żeby zacząć jeździć na rowerze. Nie tylko można wszędzie szybciej dotrzeć, ale też wspomóc odchudzanie, pracę serca i płuc, a nawet przedłużyć swoje życie. Efekty, jakie daje jazda na rowerze odczujesz już po godzinie aktywności. Sprawdź, ile kalorii spalisz i co zyskasz w czasie jazdy rowerem.

Centrum Pragi czy ogrody w Kromieryżu? Sprawdzamy, które z czeskich miejsc z listy UNESCO są najpiękniejsze. Odwiedzając naszych południowych sąsiadów, warto sprawdzić obiekty o szczególnej wartości. Sprawdźcie, które z nich trafiły do naszego zestawienia 7 najpiękniejszych miejsc UNESCO w Czechach.

Słoneczny maj dla wielu otwiera sezon turystyczny. Przyjemne warunki atmosferyczne i kilka dni wolnych zachęcają do zarezerwowania zagranicznej podróży. Co w tym roku oferują popularni przewoźnicy? Zebraliśmy dla was oferty tanich lotów w maju – bilety lotnicze w obie strony możecie kupić już od 145 złotych, a budżetowe rejsy obejmują popularne kierunki w Europie i nie tylko.