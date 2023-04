Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.04.2023

Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.

W związku z trwającą rozbudową drogi krajowej numer 46 na odcinku Nysa Pakosławice na wysokości Górki Hanuszowskiej w kierunku Nysy obowiązuje zawężenie do jednego pasa ruchu.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Prasówka 19.04 Nysa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bransoletka na nogę to modna biżuteria, która pasuje do wielu ubrań. Podpowiadamy, co oznacza noszenie bransoletki na kostce i na którą nogę można ją założyć. Sprawdź, jakie błyskotki będą topie w najbliższym czasie.