Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.12.2023

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nas do okoliczności narodzenia Jezusa. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.