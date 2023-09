Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.09.2023

12 lat po zamknięciu Froteksu na terenie nieczynnego zakładu doszło w zakładzie w Prudniku do wypadku. W sobotni wieczór mężczyzna wpadł do podziemnego odstojnika.

Muszki, które latają w kuchni często kojarzymy z owocówkami. Ale czym są małe muszki w łazience, które mogą pojawiać się też w kuchni? To nie owocówki, ale ćmianki. Sprawdź, jak wyglądają, jak je zwalczać i dlaczego trzeba to robić.

Minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji z kuratorami oświaty z całej Polski, pokazał nową publikację edukacyjną o demokracji bezpośredniej, która już trafia do szkół. To realizacja postulatu Pawła Kukiza.

Kraj Pardubicki, znany również jako Czechy Wschodnie, to urokliwy region w Czechach, który kryje wiele fascynujących atrakcji i zabytków. Jest to region bogaty w historię, kulturę i piękną przyrodę. Przyjrzyjmy się, co warto zobaczyć podczas jesiennego weekendu w Czechach Wschodnich.