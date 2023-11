Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.11.2023

Przedstawiciele 5 powiatów i 23 gmin z województwa opolskiego podpisali z wojewodą umowy o budowie dróg na swoim terenie z rządowym dofinansowaniem o łącznej wysokości 68 mln złotych. To wystarczy na 30 kilometrów dróg.

Tylko dwa z dwunastu złożonych do budżetu obywatelskiego Nysy wniosków przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.

Od nowego rozkładu jazdy PKP pasażerowie z Nysy do Wrocławia pojadą z przesiadką. Do Brzegu zawiezie ich szynobus, a tam przesiądą się do pociągu elektrycznego. Analogicznie podróż będzie wyglądała w drugą stronę.