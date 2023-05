Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Elżbieta Romanowska będzie nową prowadzącą „Nasz nowy dom”. To z pewnością ucieszy jej fanów i wiele kobiet, które inspirują się aktorką w kwestii stylizacji dla pań plus size. Jaki jest sekret jej wyglądu? To odpowiednio dobrane do figury ubrania, które pokazują, to co jest w niej najpiękniejsze. Zobacz stylizacje dla pań o okrąglejszych kształtach, które nosi Elżbieta Romanowska.

W najbliższą niedzielę 14 maja Głuchołazy spodziewają się najazdu turystów i gości. Miasto będzie opolską stolicą funduszy europejskich. Wśród wielu imprez między innymi koncerty Cleo i Patrycji Markowskiej na świeżym powietrzu.