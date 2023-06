Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Smażenie gigantycznej jajecznicy było głównym punktem niezwykłej imprezy w Kałkowie. Dziś ( 3 czerwca) w w gminie Otmuchów odbyła się tradycyjna Jajówa, to uroczystość organizowana przy okazji Zielonych Świątek.

W kategorii dzieci do lat 9 wygrała Kaja Gąsiorek. W starszej kategorii najlepsza była Anna Trytko.

W sobotnie przedpołudnie (3 czerwca) na placu Wolności w Opolu setki młodych dziewczyn ustawiły się w długiej, kilkugodzinnej kolejce po książkę z autografem jednej z najpopularniejszej obecnie autorki dla młodzieży Weroniki Marczak. Takich tłumów do tej pory na Festiwalu Książki w Opolu nie było.

Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?

Na miejscu można było zapoznać się z setkami ofert pracy, staży i praktyk. U wielu wystawców była też możliwość złożenia CV. W sumie w targach wzięło udział aż 47 wystawców z różnych branż.