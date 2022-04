Ścieżki rowerowe do 34 km od Nysy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Nysy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Nysy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Nysie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 kwietnia w Nysie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 284 m

Suma podjazdów: 2 790 m

Suma zjazdów: 2 782 m

Mar-ek poleca trasę rowerzystom z Nysy

Trasa łagodna, przyjemna, lekko terenowa o zróżnicowanym podłożu. Dobra na rodzinne wycieczki.

Konieczne jest przejechanie mostem nad Nysą, który jest cześcią obwodnicy Otmuchowa. Jest problem z zejściem z mostu po stronie południowej na ścieżki na wale przeciwpowodziowym.

