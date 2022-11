Ścieżki spacerowe do 66 km od Nysy. Pomysły spędzenie czasu w weekend 26 - 27 listopada

Ścieżki spacerowe w okolicy Nysy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Nysy, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,27 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 693 m

Suma podejść: 759 m

Suma zejść: 759 m

Trasy.gps poleca trasę mieszkańcom Nysy

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km.

Trasa mini przeznaczona jest przede wszystkim dla pasjonatów gór, rodzin ultramaratończyków, którzy przybędą aby zmierzyć się z trudniejszą trasą i wszystkich pasjonatów gór, dla których liczy się przede wszystkim dobra zabawa, zaś nie chcą być zobligowani limitem czasu. Każdy z uczestników po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal, niezależnie od tego czy pokonanie 17,5 kilometrowego szlaku zajmie mu 2 czy 7 godzin. Najważniejsza jest dobra zabawa :)