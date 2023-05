"Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich" w Muzeum Powiatowym w Nysie. W sobotę otwarcie wyjątkowej wystawy i europejska Noc Muzeów

Wystawa opiera się na trzech treściowych filarach - historii, religii, mecenacie artystycznym. W celu jak najszerszego ukazania jej problematyki została przearanżowana ekspozycja stała, by tradycyjnie wykorzystywane sale wystaw czasowych zostały poszerzone o nową przestrzeń wystawienniczą, tworząc tym samym nową jakość ekspozycyjną.

Wzdłuż holu II piętra została zbudowana dodatkowa ściana ekspozycyjna, która stworzyła nową galerię obrazów przeznaczoną do prezentacji pierwotnego wyposażenia refektarza dawnego kolegium jezuickiego w Nysie (dziś aula I. L.O. Carolinum im. Jana III Sobieskiego w Nysie).

To pierwsza tak duża wystawa, która obejmuje ponad 630 m2 powierzchni. Na wystawie udało się zgromadzić 162 eksponaty – 94 ze zbiorów własnych Muzeum Powiatowego w Nysie, oraz 68 wypożyczonych z instytucji muzealnych, naukowych i kościelnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Muzeum Diecezjalne w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, Skarbiec św. Jakuba bazyliki mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Czechach).