Tak wygląda Nysa z lat 40. XX wieku. Niezwykłe zdjęcia autorstwa Grete Hoffmann

Przedstawione na poszczególnych tablicach obiekty i miejsca (Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki, Kościół św. Barbary, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Kościół św. Krzyża, Cmentarz Jerozolimski, Kościół św. Dominika, Rynek, Ratusz, Carolinum, Teatr miejski) to tylko namiastka tego, co ma do zaoferowania to urokliwe miasto.

- Początki Nysy są niejasne – żadne współczesne źródło historyczne nie opisuje okoliczności jej powstania. Z często przytaczanego w opracowaniach dokumentu z 25 maja 1223 r., w którym biskup wrocławski Wawrzyniec zaleca wójtowi biskupiemu w Nysie lokować Niemców na terytorium biskupim w Ujeździe – określając przy tym jego obowiązki i przywileje – wynika, że Nysa istniała wówczas już jak miasto w sensie prawnym. Stąd też historycy sądzą, że miasto zostało lokowane wcześniej – może nawet ok. 1210 r. Nysa przez długi czas była rezydencją biskupów wrocławskich. Ze względu na liczne obiekty sakralne (do dziś w Nysie jest 12 kościołów - red) - wyjaśnia dr Małgorzata Blach-Margos, kustosz wystawy

