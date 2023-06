Targi Pracy i Edukacji Partner 2023. Setki ofert pracy i staży w jednym miejscu. Tłumy przyszły do Hali Nysa

W piątek (2 czerwca) w Hali Nysa odbyły Targi Pracy i Edukacji Partner 2023.

To jedna z największych imprez w województwie, która jest skierowana do osób poszukujących pracy czy zastanawiających się nad wyborem szkoły.

Na miejscu można było zapoznać się z setkami ofert pracy, staży i praktyk. U wielu wystawców była też możliwość złożenia CV. W sumie w targach wzięło udział aż 47 wystawców z różnych branż.

Na miejscu przygotowano także ofertę dla uczniów, którzy mogli zaznajomić się z propozycjami edukacyjnymi szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 16 podmiotów z tego obszaru.

Na miejscu zorganizowano także specjalną strefę, w której można było skonsultować swoje CV i list motywacyjny ze specjalistą.

– To już kolejna edycja targów Partner, ale w tym roku mamy nową formułę, bo targi pracy zostały połączone a targami edukacji. Mamy tutaj oferty skierowane zarówno do osób szukających zatrudnienia, jak i do ludzi młodych, które zastanawiają się, gdzie mogłyby kontynuować naukę. Na miejscu prezentuje się w sumie 47 wystawców. Każdy na pewno znalazł coś dla siebie - mówił Tomasz Wróbel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który zorganizował wydarzenie.