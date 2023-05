Tężnia w Nysie jest gotowa. Wielkie otwarcie odbędzie się 1 czerwca. Mieszkańcy nie mogą się doczekać!

Nyska tężnia powstała w centrum miasta, na placu Paderewskiego. Ten nowy obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stanowiąc bezpłatną, ogólnie dostępną dla mieszkańców atrakcję.

– Tężnia jest obiektem o charakterze uzdrowiskowym. Stanowi taki naturalny, leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania mgły wodnej, areozolu o właściwościach leczniczych. Mikroklimat, który wytwarza taka tężnia na przykład pozytywnie wpływa na drogi oddechowe – mówi Piotr Bobak, sekretarz miasta Nysa.

Obiekt został zaprojektowany w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 6 m o wysokości około 6,5 metra. Jego konstrukcja została wykonana z drzewa modrzewiowego, a do wypełnienia szkieletu użyto wiązek tarniny. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu wykonano dojścia do obiektu zainstalowano ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Wykonano również oświetlenie obiektu oraz instalacje monitoringu. - Obiekt powstał na prośbę różnych środowisk, ale są to głównie środowiska senioralne -mówi Bobak. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy, a jej wartość 1,4 mln zł. [cyt[ - Otwarcie obiektu odbędzie się 1 czerwca o godzinie 17.30. Uroczystość będzie miała formę pikniku z licznymi atrakcjami. Serdecznie zapraszamy – dodaje Piotr Bobak.

Tężnia będzie działała sezonowo, w godzinach od 9 do 20. Tu przy wejściu do tężni znajduje się regulamin, który dokładnie określa warunki korzystania z obiektu.

Tężnia solankowa stworzy w obrębie korzystny dla zdrowia mikroklimat. Wdychanie solanki wspomaga leczenie chorób przewlekłych układu oddechowego oraz krążenia, a także pomaga im zapobiegać. Poprawia także funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie oznacza to jednak, że bez ograniczeń może korzystać z niej każdy.

Przeciwskazania - o czym in formuje regulamin obiektu - do korzystania z tężni solankowych to:

Nadwrażliwość na jony zawarte w solance

Zaawansowana astma oskrzelowa

Gorączka

Choroby niewydolności naczyń wieńcowych serca

Stan po świeżo przebytym zawale

Choroby nowotworowe

Nyska tężnia będzie drugim tego typu obiektem na terenie powiatu. Od 2018 r. funkcjonuje tężnia solankowa w Głuchołazach, kolejna powstała ostatnio w Opolu.