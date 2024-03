Tour de Pologne wraca do Otmuchowa. Tym razem będzie pierwsza w historii lotna premia!

Tour de Pologne należy do grona najważniejszych światowych wyścigów obok m.in.: Giro d'Italia, Tour de France czy hiszpańska Vuelta. Nie jest to tak duża impreza jak wymienione, ale ma swoją renomę, a co roku biorą w niej udział kolarskie gwiazdy.

W tym roku Tour de Pologne zagości także w Otmuchowie. Choć wyścig będzie można w tej okolicy podziwiać po raz trzeci, pierwszy raz zostanie tutaj zorganizowana tzw. lotna premia, czyli miejsce, w którym pierwsi zawodnicy otrzymają punkty.

W celu uzgodnienia szczegółów wydarzenia magistrat w Otmuchowie odwiedził w środę (13 marca) dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata - Czesław Lang, organizator Tour de Pologne.

Jeden z etapów wyścigu odbędzie się 15 sierpnia br., wtedy to zawodnicy będą mierzyć się na trasie przebiegającej przez Otmuchów i okoliczne miejscowości.