„Trip The Light Fantastic" w Błękitnej Zatoce. Do Głębinowa zjadą najlepsi DJ'e. Będzie się działo!

- Nasze wydarzenie to święto muzyki. Nie zamykamy ani nie dzielimy muzyki na podgatunki. Podczas TTLF usłyszą Państwo sety dj-skie, które wolimy nazywać pejzażami. Czerpiemy z różnych źródeł od house-u, techno, electro, jazz-u, funk-u, disco, afryki, detroit, chicago i wielu innych gatunków by stworzyć krajobraz do spontanicznego pląsania po naszym parkiecie” - zapewniają organizatorzy.