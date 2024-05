Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Nysa, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Przegląd tygodnia: Nysa, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dziś (w sobotę 11 maja) rozpoczęła się Wiosna Kwiatów w Łosiowie, czyli największe targi ogrodnicze w regionie. Mimo iż impreza wystartowała dopiero o 10.00, pierwsi klienci pojawili się już dużo wcześniej.

Pogoda jest coraz piękniejsza dlatego warto wybrać się na wycieczkę. Do tej pory na szybkie wypady w góry mieszkańcy regionu najczęściej wybierali najwyższy szczyt naszego województwa, czyli Biskupią Kopę. W ostatnim czasie na popularności zyskuje jednak inna góra znajdująca się co prawda w innym województwie, ale w odległości niemal identycznej co kultowa Kopa.