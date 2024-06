Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Nysa, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Nysy

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie.

Nysa to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i bardzo ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. Historycznie to jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich, będące przez wieki stolicą biskupiego Księstwa Nyskiego. Jej piękno na co dzień dokumentuje jeden z mieszkańców.