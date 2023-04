Uczniowie Mechanika w niezwykły sposób uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii, która przeniosła uczestników wydarzenia 232 lata do tyłu, w przystępny sposób przybliżając okoliczności związane z uchwaleniem tej Ustawy.

Były stroje z epoki i wystrzał z armaty, a na koniec gromkie brawa dla młodych wykonawców.

Akademię uświetnił genialny występ uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, którzy zaprezentowali utwory od baroku do współczesności.

- Dbamy o to, żeby nasi uczniowie poznali nie tylko tajniki zawodu, olbrzymią wagę przykładamy także do wartości historycznych i patriotycznych. Dzisiejsza akademia to najlepszy tego dowód – podkreślał Henryk Mamala, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.