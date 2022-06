VIII Nyski Rajd Trekkingowy "Śladami Księstwa Nyskiego". Trasy, godziny startów, informacje organizacyjne

Spotkanie będzie też okazją do inauguracji Nyskiego Szlaku Fortecznego, który przebiega przez największe atrakcje Twierdzy Nysa. Szlak będzie można pokonać wybierając trasę forteczną - najkrótszą. Na mecie uczestnicy tej opcji będą mieli możliwość zweryfikowania odznaki krajoznawczej "Twierdza Nysa".

– Twierdza Nysa to rozległy kompleks składający się z wielu obiektów militarnych. Obiekty forteczne w Nysie powstały w okresie od XVI do XIX wieku, a do dnia dzisiejszego zachowało się 60% pierwotnych fortyfikacji – czytamy na profilu Punktu Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie.