W centrum Nysy i w Otmuchowie powstaną kolejne mieszkania. Ile będzie kosztowała budowa i kiedy się rozpocznie?

Przetarg właśnie rozstrzygnięto, a mieszkania przy Wałowej mają być gotowe w II kwartale 2025 roku.

Budowa 36 mieszkań przy ul. Wałowej w Nysie ma kosztować 19 mln złotych. Do przetargu ogłoszonego przez Projekt Municypalny Nysa SIM zgłosiło się czterech wykonawców, wybrano ofertę firmy Budpro ze Szczecina.

Osiedle w Nysie powstanie w centrum miasta, przy ul. Wałowej, tuż obok Nyskiego Domu Kultury. Mieszkań będzie ponad 30, o metrażu pomiędzy 50 a 60 m.kw. Powstaną lokale dwu- i trzypokojowe.

Koncepcja zakłada również budowę garażu podziemnego, zielonego dachu z częścią rekreacyjną oraz obiektów małej architektury. Bryła budynku będzie swoim wyglądem nawiązywała do istniejącej, historycznej zabudowy centrum.

Dla kogo te mieszkania?

O mieszkania mogą się starać pracujący mieszkańcy Nysy, ale nie posiadający zdolności kredytowej.

SIM co to oznacza?

SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Chętni do nabycia nieruchomości wpłacają tzw. partycypację w wysokości 30 proc. wartości mieszkania, a potem przez 15 lat opłacają czynsz w wysokości ok. 20 zł za metr kwadratowy. Po tym okresie będzie możliwość wykupu mieszkania na własność.