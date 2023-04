W Centrum Przesiadkowym w Nysie wciąż nie można kupić biletu. Polregio zapowiada postawienie biletomatów

Na terenie nowego Centrum Przesiadkowego w Nysie wciąż nie można kupić biletu kolejowego. Boksy, w których miały się znajdowywać kasy biletowe wciąż świecą pustkami.

Podczas otwarcia centrum władze gminy nie ukrywały, że liczą na uruchomienie kas. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Zapytaliśmy spółkę Polregio, która obsługuje polaczenia kolejowe w naszym województwie o to jakie ma plany i czy obejmują one uruchomienie kas biletowych w budynku nowego centrum, no co liczą mieszkańcy stolicy powiatu,

Niestety z przesłanego przez spółkę komunikatu nie wynika, aby oczekiwania nysan się spełniły.