W Głuchołazach szykują się na przyjęcie uciekinierów z Ukrainy. Przygotowano 500 miejsc

Około 350-400 uchodźców mogą przyjąć ośrodki turystyczne na terenie gminy. Do magistratu zgłaszają się też osoby, które oferują pomoc pod dachami swoich domów. Burmistrz Głuchołaz poinformował również, że ok. 30 osób znajdzie schronienie w budynku dawnej szkoły. Według aktualnych informacji w gminie Głuchołazy schronienie może znaleźć co najmniej 500 osób.

Centralne miejsce rozlokowywania migrantów wojennych w regionie utworzono w Strzelcach Opolskich. Wszyscy uchodźcy będą kierowani do poszczególnych powiatów za pośrednictwem służb wojewody. Włodarz gminy zaznacza, że według otrzymanych informacji, osoby przybywające z Ukrainy będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej wystosowali wspólny list do mieszkańców. Jego treść została opublikowana na stronie internetowej gminy.