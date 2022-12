W godzinę od Nysy i dwie godziny od Opola znajduje się miejsce z hipnotyzującą panoramą i ciekawą historią [GALERIA]

Śnieżnik należy do Korony Gór Polski oraz Korony Sudetów. To najwyższy szczyt graniczny po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich oraz najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika. Jest on bardzo popularnym celem wycieczek turystów nie tylko z całej Polski, ale również z Czech. Jest zdobywany zarówno latem jak i w okresie zimowym.



Schronisko

Śnieżnik był destynacją turystyczną już od końca XVIII w. a największy rozkwit turystyki w tym rejonie Sudetów rozpoczął się w 1838 roku. Turystyka w tym okresie była bardzo modna, a turyści wchodzili na Śnieżnik w celu podziwiania wschodów i zachodów słońca. W 1871 roku aby poprawić infrastrukturę turystyczną wzniesiono Schronisko na Hali pod Śnieżnikiem, które stoi tam do dzisiaj.