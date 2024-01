W Nysie działa nowe miejsce dla rodzin! Stawiają na podejście holistyczne i uważność

Na terenie kąpieliska Frajda w Nysie powstała Pracownia Rozwoju Rodziny. Miejsce stworzone przez Fundację „Plan B” ma ułatwić rodzicielstwo.

Pracownia to miejsce dla dzieci i rodziców. Może się tutaj zgłosić każdy, kto potrzebuje wsparcia albo chciałby zasięgnąć porady na temat wychowywania dzieci.

- Jesteśmy nastawieni na rozwój i holistyczną pomoc rodzinom. Mamy w swojej ofercie zajęcia skierowane do dzieci, do rodziców oraz do rodziców z dziećmi. Planujemy warsztaty twórcze z elementami jogi i mindfulness oraz warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich. Każdy znajdzie z pewnością znajdzie coś dla siebie – mówi Roksana Jasińska z Fundacji Plan „B”.