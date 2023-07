W Nysie działają trzy kluby seniora! Ich bywalcy nie mają czasu na nudę. Chodzą na spacery, wernisaże i organizują sobie wieczorki taneczne

W Nysie działają trzy kluby Senior Plus. Ich bywalcy nie mają czasu na nudę. Chodzą na spacery, wernisaże i organizują sobie wieczorki taneczne. Czasem znajdują nawet swoją drugą połówkę…

- Działamy jako klub Senior Plus II przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Nasz klub znajduje się przy kąpielisku Frajda. To jest drugi klub, mamy jeszcze dwa inne w Nysie. Tutaj odbywają się spotkania seniorów, organizujemy różnego rodzaju działania kulturalno-oświatowe. To są wyjścia plenerowe, to jest aktywność fizyczna, umysłowa, emocjonalna. Seniorzy tutaj dobrze się bawią, mają możliwość rozwijania swoich talentów. Tutaj codziennie coś się dzieje - mówi Liliia Bakalarczyk, instruktor ds. kulturalno-oświatowych-animator.