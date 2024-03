W Otmuchowie trwa Biesiada Wielkanocna. Stoły aż uginają się od przysmaków z całej Polski. Są mazurki, baby, jaja faszerowane, pasztety

Otmuchów to Polska Stolica Kwiatów – o tym wiedzą wszyscy. Po dzisiejszej Wielkanocnej Biesiadzie można dojść do wniosku, że to także stolica polskich kulinariów. W tym niewielkim mieście na granicy województwa spotykają się kuchnie regionalne z całej Polski. To zasługa mieszkańców, którzy w te malownicze zakątki przybyli ze wszystkich stron świata.

- To już 18. Biesiada Wielkanocna. Impreza na stałe wpisała się w terminarz naszych imprez. Dziś chcemy pokazać kunszt pań z kół gospodyń wiejskich, które przygotowały piękne potrawy regionalne. Są tu dania od wschodu do zachodu, od północy do południa ponieważ tu na terenie naszej gminy są mieszkańcy ze wszystkich stron świata: repatrianci ze wschodu, autochtoni i górale: sądeccy, żywieccy i z Zakopanego, są Ślązacy i mieszkańcy Wielkopolski- mówi Jan Wożniak, burmistrz Otmuchowa.