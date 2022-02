W piatek (25 lutego) w nyskiej bazylice modlono się o pokój na Ukrainie. Planowane są podobne inicjatywy

O znaczenie takiej modlitwy zapytaliśmy ks. Tadeusza Dziedzica, na co dzień wikarego w nyskiej bazylice.

- Modlitwa jest wręcz bardzo ważna, bo tutaj możemy najbardziej prosić Pana Boga o pokój na Ukrainie – informuje kapłan prowadzący nabożeństwo. - Wydaje mi się, że w tym momencie to jest dyplomacją najważniejszą. To dyplomacja, która dzieje się „u góry”. Prosimy Boga, by był miłosierny i dał opamiętanie tym, którzy nie rozumieją jak bardzo cenny jest pokój i wolność innych ludzi.