W tych lokalach wyborczych w Otmuchowie oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 odbędą się już niedługo. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Sprawdź listę lokali wyborczych w Otmuchowie,spis lokali wyborczych w Otmuchowie, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Otmuchowie

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Otmuchowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Centrum Przesiadkowe

adres: Mickiewicza 14, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 4 Miasto Otmuchów-Agrestowa

Aroniowa

Borówkowa

Gruszkowa

Jagodowa

Jeżynowa

Józefa Chełmońskiego

Kossaka

1 Maja

Malinowa

Matejki

Mickiewicza

Mostowa

Opolska

Parkowa

Pigwowa

Porzeczkowa

Stawowa

Śliwicka

Torowa

Truskawkowa

Wałowa

Winogronowa

Wiśniowa

Wyspiańskiego

Żurawinowa

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Kałkowie

adres: Kałków 61a, 48-364 Kałków

numer komisji: 11 Sołectwa: Broniszowice

Kałków

Kino

adres: rynek Rynek 7, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 5 Miasto Otmuchów-Nyska

Ogrodowa

Powstańców Śląskich

Traugutta

Liceum Ogólnokształcące

adres: Krakowska 36, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 2 Miasto Otmuchów-Agatowa

Bolesława Prusa

Brylantowa

Bursztynowa

Diamentowa

Jantarowa

Kolejowa

Koralowa

Lipowa

Młyńska

Marii Konopnickiej

Kryształowa

Mikołaja Reja

Norwida

Osiedle Lata Kwiatów

Opalowa

Perłowa

Plażowa

Rubinowa

Słoneczna

Sportowa

Szafirowa

Szmaragdowa

Turkusowa

Warszawska

Wjazdowa

Miejsko-Gminny Dom Kultury

adres: Szkolna 2, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 3 Miasto Otmuchów-Cicha

Krakowska

ks. mjr. Stefana Ufryjewicza

Lompy

Orkana

Plac Jana Pawła II

Roosevelta

Rynek

Reymonta

Smolenia

Szkolna

św. Jana

św. Karola Boromeusza

Wrocławska

Zamkowa

Żeromskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowicach

adres: Maciejowice 8B, 48-385 Maciejowice

numer komisji: 9 Sołectwo Maciejowice, z przysiółkiem Grodziszcze

Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej

adres: Ligota Wielka 10, 48-385 Ligota Wielka

numer komisji: 15 Sołectwa: Janowa

Lasowice

Ligota Wielka

Lubiatów

Zespół Przedszkoli w Otmuchowie

adres: Jagiełły 3, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 6 Miasto Otmuchów-Czesława Miłosza

Jagiełły

Leśna

Henryka Sienkiewicza

Pałacowa

Radosna

Sienkiewicza

Spacerowa

Spokojna

Tęczowa

Wesoła

Wspólna

Zespół Przedszkoli w Otmuchowie

adres: Władysława Łokietka 2, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 1 Miasto Otmuchów-Akacjowa

Bolesława Chrobrego

Bolesława Krzywoustego

Dąbrówki

Grodkowska

Grunwaldzka

Fabryczna

Kazimierza Odnowiciela

Kazimierza Wielkiego

Klematisów

Klonowa

Konwaliowa

Kościuszki

Krokusowa

Królowej Jadwigi

Kwiatowa

Mieszka I

Piastowska

pl. Dzierżonia

Różana

Sikorskiego

Wiejska

Władysława Łokietka

Świetlica Wiejska w Bukowie, budynek byłej szkoły

adres: Buków 92, 48-385 Buków

numer komisji: 14 Sołectwa: Buków

Kwiatków

Wierzbno, z przysiółkiem Zwierzyniec

Świetlica Wiejska w Jarnołtowie

adres: Jarnołtów 92, 48-385 Jarnołtów

numer komisji: 13 Sołectwa: Jarnołtów

Kijów

Nadziejów, z przysiółkiem Kamienna Góra

Świetlica Wiejska w Jodłowie

adres: Jodłów 46, 48-385 Jodłów

numer komisji: 12 Sołectwa: Jodłów

Łąka

Świetlica Wiejska w Piotrowicach Nyskich

adres: Piotrowice Nyskie 19, 48-385 Piotrowice Nyskie

numer komisji: 10 Sołectwa: Jasienica Górna

Piotrowice Nyskie, z przysiółkiem Krakówkowice

Meszno

Ratnowice

Zwanowice

Świetlica Wiejska w Rysiowicach

adres: Rysiowice 6, 48-385 Rysiowice

numer komisji: 8 Sołectwa: Goraszowice

Grądy

przysiółek Laskowice i Pasieki

Rysiowice

Malerzowice Małe

Siedlec

Starowice

Suszkowice

Ulanowice

Świetlica w Otmuchowie

adres: Kalinowa 7, 48-385 Otmuchów

numer komisji: 7 Miasto Otmuchów-Azaliowa

Brzozowa

Czereśniowa

Daglezjowa

Dębowa

Jałowcowa

Jaśminowa

Kalinowa

Kasztanowa

Lawendowa

Leszczynowa

Magnoliowa

Modrzewiowa

Morelowa

Oliwkowa

Orzechowa

Róży Wiatrów

Sosnowa

Świerkowa

Szosa Jaworowa

Topolowa

Wierzbowa

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

