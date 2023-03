W tym roku ruszy rozbudowa DK 40 w Głuchołazach. Sześć firm zgłosiło swoje oferty w przetargu, teraz rozpatrzy je komisja

Sześciu wykonawców złożyło swoje oferty na rozbudowę kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Realizacją zadania zainteresowane są firmy:

Budimex - 55 440 190,98 zł,

SKANSKA - 49 005 539,23 zł,

konsorcjum Himmel i Papesch Opole (lider) oraz Adac Lewar (partner) - 38 282 229,55 zł,

Pro-Tra Building - 46 288 002,31 zł,

Mota-Engil Central Europe - 45 773 405,00 zł,

konsorcjum Swietelsky Rail Polska (lider) oraz Swietelsky AG (partner) - 45 498 800,00 zł.

Po otwarciu kopert z ofertami komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

Inwestycja- szczegóły

Inwestycja - jak informuje GDKiA - ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz podniesienie parametrów nośności do 11,5 t/oś. Dobudowanie pasów lewoskrętu na skrzyżowaniach, w tym również na tych z sygnalizacją świetlną poprawi płynność ruchu. Planowana jest również rozbudowa skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną.



Będzie nowy most

Stary, istniejący obiekt mostowy nad rzeką Biała Głuchołaska zostanie zastąpiony nowym, o wyższych parametrach w zakresie przepływu wód. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach wezbrań powodziowych na tej rzece (stanowi ona ciek o charakterze podgórskim). Na czas robót ruch będzie się odbywał obiektem tymczasowym, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie docelowego mostu.