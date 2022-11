W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie (gm. Otmuchów) odbył się Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej

Dziś (25.11) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie {gm. Kałków) odbył się Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej.

- 11 listopada to dla nas dzień Wiktorii, to dzień kiedy naród powstał z kolan, to dzień odzyskania umiłowanej Ojczyzny i powrotu nadziei wszystkich Polaków - mówiła Jolanta Potoczak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kałkowie.