Widok na rzekę i miejsce postojowe. Nie tak wyobrażacie sobie mieszkania komunalne. Budowa ma ruszyć jesienią. Zobaczcie wizualizację

Najwyższy będzie blok w głębi terenu (30 metrów) z 9 kondygnacjami i dwiema klatkach schodowymi. Blok położony od strony Ronda Solidarności będzie miał 6 kondygnacji z dużą klatką schodową i wewnętrznym dziedzińcem oraz galeriami, z których będzie się wchodzić do mieszkań.

Całe osiedle pomieści 76 mieszkań: 54 mieszkania 3-pokojowe i 22 mieszkania 2-pokojowe. Średnia powierzchnia mieszkań to 61 m.kw.

– Będą to mieszkania komunalne z konkurencyjnym czynszem. Zakładane główne kryteria to młody wiek (do 40 lat), praca w Nysie oraz płacenie podatków w naszym mieście – dodaj włodarz miasta.