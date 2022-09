Więcej miejsc w nyskich przedszkolach. Nowe oddziały przedszkolne przy SP nr 2 w Nysie

– Cieszymy się bardzo z kolejnej inwestycji dla rodzin i dzieci. Do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych przy Alei Wojska Polskiego chodzi 50 maluchów. W pobliżu mamy Osiedle Rodzinne, niedługo powstaną kolejne mieszkania, więc chętnych do uczęszczania do nowego miejsca z pewnością nie zabraknie – mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.