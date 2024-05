Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie można głosować w Korfantowie? Lista lokali wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już niedługo. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Sprawdź szczegóły poniżej. Zobacz listę lokali wyborczych w Korfantowie, w których możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Korfantowie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Korfantowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

adres: pl. Rynek 10, 48-317 Korfantów

numer komisji: 1 Miasto Korfantów

Szkoła Podstawowa

adres: Szkolna 1, 48-317 Włodary

numer komisji: 9 Sołectwo Włodary

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena

adres: Adama Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów

numer komisji: 2 Sołectwa: Kuropas

Niesiebędowice

Myszowice

Wielkie Łąki

Rynarcice

Rączka

Wiejski Dom Kultury

adres: Nyska 21, 48-325 Ścinawa Nyska

numer komisji: 8 Sołectwa: Ścinawa Nyska

Jegielnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Przechód 239, 48-317 Przechód

numer komisji: 4 Sołectwo Przechód

Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej

adres: rynek Rynek 45c, 48-325 Ścinawa Mała

numer komisji: 7 Sołectwo Ścinawa Mała

Świetlica Wiejska

adres: Kuźnica Ligocka 29, 48-317 Kuźnica Ligocka

numer komisji: 3 Sołectwo Kuźnica Ligocka

Świetlica Wiejska

adres: Przydroże Małe 53, 48-325 Przydroże Małe

numer komisji: 6 Sołectwa: Pleśnica

Przydroże Małe i Przydroże Wielkie

Świetlica Wiejska

adres: Rzymkowice 152 a, 48-317 Rzymkowice

numer komisji: 5 Sołectwo Rzymkowice

Świetlica Wiejska w Borku

adres: Borek 54, 48-317 Borek

numer komisji: 10 Sołectwo Borek

Świetlica Wiejska w Gryżowie

adres: Gryżów 35a, 48-325 Gryżów

numer komisji: 11 Sołectwo Gryżów

Świetlica Wiejska w Puszynie

adres: Puszyna 78, 48-317 Puszyna

numer komisji: 12 Sołectwo Puszyna

Świetlica Wiejska w Starej Jamce

adres: Stara Jamka 7B, 48-317 Stara Jamka

numer komisji: 13 Sołectwa: Piechocice

Stara Jamka

Świetlica Wiejska we Węży

adres: Węża 28a, 48-325 Węża

numer komisji: 14 Sołectwo Węża

Świetlica Wiejska we Włostowej

adres: Włostowa 74, 48-317 Włostowa

numer komisji: 15 Sołectwo Włostowa

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

