Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w Korfantowie. Gdzie głosować?

Jak głosować w wyborach 2024? Czym jest samorząd terytorialny i jakie ma zadania? Poradnik wyborcy.

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Jakie zadania mają radni? Czy przysługuje im immunitet? Czym zajmuje się samorząd terytorialny? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Głosowanie bez meldunku - co trzeba zrobić?

Wyjątkowa specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że głosujemy w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu, a także jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Możemy oddać swój głos w gminie, w której mieszkamy na stałe, ale nie jesteśmy w niej zameldowani. W tym celu należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Jeśli jednak posiadamy stałe zameldowanie w danej gminie, to pojawimy się w rejestrze automatycznie.