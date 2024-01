Wybory samorządowe 2024. Obecny burmistrz Nysy potwierdził, że postara się o reelekcję

Wiadomo, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia.

Kordian Kolbiarz, który od blisko 10 lat rządzi gminą potwierdził dziś, że będzie się starał o reelekcję.

Kolbiarz pierwszy raz na burmistrza został wybrany 2014, zastępując na stanowisku Jolantę Barską. Uzyskał reelekcję w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Jeśli mu się uda to będzie to jego trzecia kadencja. Podobnie jak w 2018 roku, Kordian Kolbiarz wystartuje z własnego komitetu. Wygrał wówczas już w pierwszej turze wprowadzając 8 radnych do rady gminy i 3 do powiatu.