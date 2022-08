Wycieczki rowerowe do 34 km od Nysy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Nysy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Nysy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na wieżę widokową Hranicny Vrch

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 019 m

Trasę dla rowerzystów z Nysy poleca Januszek_44

Dziś padło na Prudnik. 37 lat temu w znajdujących się tam wtedy koszarach zameldowałem się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na bramie, gdzie teraz jest tablica pamiątkowa, wisiał baner z napisem "Witamy was", a z tyłu "Mamy was". W jednostce na szkole podoficerskiej spędziłem 4 miesiące, praktycznie nie opuszczając koszar. Dziś po opuszczonych koszarach mogłem przejechać się rowerem. Pewnie brzmiały tam jeszcze zwrotki wojskowych piosenek "Kalina, malina", "Piechota"... i wymarsze na słynne wzgórze 108. Po chwilach zadumy ruszam w stronę słynnego wzgórza i poligonu. Dalej do czeskiej granicy i przez ponad 30 km szutrowo-błotnistych dróg odwiedzam kolejne wieże widokowe. Najładniejsza, a zarazem bezpłatna, znajduje się na Hranicnym Vierchu.

Przemierzyłem ładny kawałek dość dzikich i pustych Gór Opawskich.

