Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Nysie. W zdarzeniu brało udział dwoje dzieci

Do zdarzenia do szło dziś (20.09) około godziny 16. Na Alei Wojska Polskiego, na wysokości Cukrów Nyskich, doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów.

- W tym zdarzeniu brały udział trzy dorosłe osoby oraz dwójka dzieci. Jedna osoba uskarżała się na ból kręgosłupa w odcinku szyjnym – mówi kpt. Dariusz Pryga z Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.