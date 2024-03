Wysmarował tłuszczem przyrządy na terenie siłowni zewnętrznej w Jędrzychowie. "Drogi Twórco, masz ostatnią szansę"

- To są ryflowane elementy, dlatego usunięcie tych zabrudzeń oznacza wiele godzin pracy, której nikt nie wykona charytatywnie. Prawdopodobnie skończy się na zatrudnieniu do tego celu specjalistycznej firmy, co z kolei będzie się wiązało z nie lada kosztami - podkreśla Stadnik.

- Kilka osób poinformowało mnie, że przyrządy znajdujące się na terenie naszej siłowni "pod chmurką" zostały wysmarowane tłuszczem, prawdopodobnie mamy do czynienia z margaryną. To niesamowicie głupi akt wandalizmu, bo choć nie doszło do mechanicznego uszkodzenia to koszt usunięcia tej substancji będzie wysoki - mówi Andrzej Stadnik, sołtys Jędrzychowa,

Do zdarzenia doszło, prawdopodobnie, w nocy z soboty na niedzielę. Pewnym jest natomiast, że pierwsze sygnały w tej sprawie dotarły do sołtysa Jędrzychowa w niedzielę.

Sołectwo nie chce ich ponosić, zwłaszcza, że cały wybryk został nagrany przez kamery.

- Dajemy szansę sprawcy, jeśli zadzwoni do mnie do jutra (12 marca) do godziny 12 i sam, lub za pośrednictwem innych osób wyczyści to, co wysmarował nie zgłosimy sprawy na policję. W przeciwnym razie zapis trafi na komendę, a z uwagi na koszty, usunięcia tłuszczu z siłowni na pewno nie będzie to czyn o niskiej szkodliwości - mówi Stadnik,.[/cyt]

Sprawca może się zgłosić pod numerem : 607 473 323.