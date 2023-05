Zainwestował w kryptowaluty i został oszukany. Mieszkaniec powiatu nyskiego stracił 17 tysięcy złotych

Policja ostrzega przed oszustwami związanymi z inwestowaniem w kryptowaluty. Bądźmy ostrożni i nie ulegajmy wizjom szybkiego i dużego zysku - apelują funkcjonariusze. Ostatnio do policjantów z Nysy zgłosił się mieszkaniec naszego powiatu, który w ten sposób stracił ponad 17 000 zł.

Do Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosił się 33-letni mężczyzna, który padł ofiarą przestępstwa. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że w wyniku oszustwa stracił dużą sumę pieniędzy.

Jak ustalili funkcjonariusze, do pokrzywdzonego napisała kobieta, która zachęciła go do zainwestowania w kryptowaluty. Kobieta zaproponowała zgłaszającemu, aby zainstalował na swoim telefonie aplikację. Mieszkaniec naszego powiatu dał się przekonać. Zainstalował wskazaną aplikację i założył konto.

Kobieta przez cały czas instruowała pokrzywdzonego, w jaki sposób ma się poruszać po aplikacji i jakie środki pieniężne wpłacać. Gdy mężczyzna chciał wypłacić zainwestowane pieniądze, okazało się, że nie może tego wykonać. 33-latek zorientował się, że mógł zostać oszukany. W ciągu miesiąca stracił ponad 17 000 zł.