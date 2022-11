Zbiorowe zachorowanie uchodźców z Ukrainy w Głuchołazach. To nie było zatrucie, ale wirus

Według naszych informacji osiem osób, głównie dzieci, wymagało przewiezienia do szpitala. Objawy choroby układu pokarmowego pojawiły się w piątek, 25 listopada wieczorem u mieszkańców pawilonu, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Na miejscu wezwano pogotowie ratunkowe.

Żadne objawy nie wystąpiły u mieszkających w tym samym ośrodku, ale w innych pawilonach, uczestników sportowego turnieju dla młodzieży. Mieszkańcy pozostałych pawilonów są zdrowi.

- Mamy już potwierdzenie, że to nie było zatrucie pokarmowe, ale grypa żołądkowa czyli choroba wirusowa - poinformowała na w sobotę 26 listopada w południe menadżerka ośrodka. - Od początku byliśmy pewni, że to nie ma związku z wyżywieniem w ośrodku. Wskazywały na to pierwszej objawy, poza tym jesteśmy pewni dobrej jakości posiłków, które podajemy gościom.