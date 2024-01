Znani ludzie z Nysy i okolic. To nie tylko Kurek czy Dytko. Na tej liście jest także Miss Polonia i gwiazda "Chłopów". Zobacz, kto jeszcze?

Nysa zwana "Śląskim Rzymem" to jedno z najbardziej wyjątkowych miast Polski. Przez kilkaset laty miasto było stolicą Nyskiego Księstwa Biskupiego i jednym z najważniejszych centrów kulturalnych i gospodarczych kraju.

Nysa to nie tylko niezwykła architektura, krajobrazy czy historia to przede wszystkim ludzie. To stąd pochodzili m.in: poeta epoki romantyzmu Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff czy słynna Maria Luiza Merkert niemiecka zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek) zwana „Wielką kobietą Śląska” XIX wieku lub „Śląską samarytanką”.