Zobacz najlepsze pizzerie w Nysie. Gdzie wybrać się na pizzę w maju 2024?

To rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Na ogół są to: świeże zioła, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella, pomidory. Podczas wyrabiania ciasta dodawana jest woda w mniejszej ilości i odrobina tłuszczu. Ten rodzaj pizzy wypieka się w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością jest podawana w pizzeriach w Nysie.

Pizza amerykańska inspirowana jest oryginalną włoską pizzą, jednak znacząco różni się od niej. Posiada ona grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Do jego wykonania wykorzystuje się sól, drożdże, wodę i wysokoglutenową mąkę. Ma ona dużo dodatków, a podstawą jest pomidorowy sos. Nie braknie również mięsa, np. kurczak, salami, szynka, pepperoni. Z warzyw można wymienić kukurydzę, paprykę, pieczarki. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek.

Zgodnie z legendą pizza Margherita pochodzi od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni przyrządził jej nowe danie, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Spodobała się królowej i od tego momentu tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego przysmaku ograniczała się jedynie do Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza weszła dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to niezwykle popularne miejsce, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Nysie. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.