Zobaczcie, jak we mgle wygląda Paczków i Nysa. Bajkowe zdjęcia, które zrobił Robert Jamróz [GALERIA]

Fotografowanie we mgle - choć daje spektakularne efekty, jest też bardzo, bardzo trudne. To jedna z tych sytuacji, w których wydaje się, że zdjęcia zrobią się same. Tymczasem nie zawsze tak jest. Skąpany w niesamowitej szarej mgle krajobraz nie zawsze na zdjęciu wygląda tak, jak widzą go nasze oczy.

Odpowiedzią, jak to często bywa w fotografii, jest światło. Mistrzowsko na swoich zdjęciach operuje nim Robert Jamróz, którego zdjęcia znów pokazujemy w naszej galerii.

Obejrzyjcie, jak z góry wygląda nocny Paczków pod kołderką z delikatnej mgły, a także jak w szarościach budzi się stolica powiatu, czyli Nysa.