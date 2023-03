26-latka z Nysy omal nie doprowadziła do zderzenia czołowego. Jej szaloną jazdę zatrzymali policjanci z Prudnika

Do zdarzenia doszło w w poniedziałek (27 marca), po godzinie 18.30 na drodze krajowej nr 41, pomiędzy Prudnikiem a Nysą.

Co zrobiła? 26-latka wyprzedzała m.in. na zakazie, przed wzniesieniem i omal nie doprowadziła do czołowego zderzenia z innym pojazdem.

Tam policjanci ruchu drogowego w nieoznakowanym radiowozie przerwali niebezpieczną jazdę 26-latki, która siedziała za kierownicą audi. Jej karkołomne wyczyny omal nie doprowadziły do tragedii.

To nie jedyna taka niebezpieczna sytuacja, do której doszło w ostatnim czasie na terenie powiatu prudnickiego. Rajd opolscy piraci drogowi zorganizowali w sobotę (25 marca) przed godziną 18. na drodze wojewódzkiej 414, między Krobuszem a Białą (w powiecie prudnickim).

- Pamiętajmy, że nadmierna prędkość oraz skrajnie niebezpieczne zachowania na drodze to w wielu przypadkach czynniki mające wpływ na tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe. Dlatego bądźmy ostrożni i stosujmy się do przepisów i znaków drogowych – apeluje policja z Prudnika.

Dwaj kierowcy w wieku 53 i 43 lat wciskali gaz do dechy, rozpędzając się nawet do 150 km/h (przy obowiązującym ograniczeniu prędkości do 90 km/h).

Jeden z nich stracił prawo jazdy, a drugi otrzymał surowy mandat.