30 lat temu zakończyła się produkcja marki Nysa. Królowa doczeka muzeum?

O tej ważnej dacie przypomniał Andrzej Stadnik, pasjonat historii, który od lat zabiega o stworzenie w Nysie muzeum nysek.

- W dniu dzisiejszym ( 3 lutego - red) przypada 30 rocznica zakończenia produkcji samochodu marki Nysa i zjechania z taśmy produkcyjnej teoretycznie ostatniej nyski. Była to symboliczna data, jako oficjalne zakończenie produkcji. Pracownicy zakładu dobrze wiedzą, że Nysy jeszcze miały swoją historię w tym zakładzie przez około 2 lata. Były zapasy części i odbywał się serwis, reklamacje, powstawały kolejne Nysy. Wspominając dzisiaj ten dzień przykre jest jeszcze bardziej to, że nasze miasto jest obojętne na tą historię i na to co robię od tylu lat by godnie upamiętnić już nieistniejącą fabrykę/zakład FSD Nysa - pisze Andrzej Stadnik.