Czeski Leśny Bar za Jesenikiem to niezły pomysł na wycieczkę. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to wpadnijcie koniecznie w ten weekend

Leśny bar to klimatyczne miejsce w górach za Jesenikiem. Można tutaj, po małym spacerze, napić się piwa, zjeść kiełbaskę z ogniska. Co najciekawsze nikt nie pilnuje napojów ani wiktuałów, nikt nie liczy kasy, Wszystko można sobie wziąć samemu, samemu ugotować, przyrządzić. Samemu tez podsumowuje się zapłatę do puszki, według cennika wiszącego na drewnianym płocie.

Koniecznie zajrzyjcie do tego magicznego miejsca.

Jak trafić?

Do leśnego baru dojdziemy po ok. 2 kilometrach oznaczoną ścieżką turystyczną ze wsi Horni Lipova. Dojedziemy tu z Jesenika w kierunku na Ramzową i Ostrużną. W Horni Lipowej trzeba skręcić w prawo, w kierunku na dworzec kolejowy. Za kamiennym wiaduktem znajduje się leśny parking. Od granicy w Głuchołazach to ok. 30 kilometrów. Można tu także dojechać pociągiem Czeskich Kolei z Głuchołaz z przesiadką w Jeseniku.