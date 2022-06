Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie. Godziny otwarcia, bilety wstępu, lokalizacja, historia

Charakterystyczna budowla ma bardzo ciekawą historię. Jak czytamy na Portalu Gminy Nysa, w 1907 roku w najwyższym wzniesieniu miasta wybudowano wieżę widokową. Na cześć „Żelaznego Kanclerza” została nazwana Bismarkturm. Prawdopodobnie od początku planowano przeznaczyć ją na wieżę ciśnień, na co wskazuje bardzo trwała żelbetonowa konstrukcja wieży.

Obiekt powstał na planie wielobocznego – 12 kąta foremnego, posiada z przodu dwie solidne półkolumny. W jednej z nich usytuowano klatkę schodową, a druga była szybem, gdzie mogły biegnąć rury.

W 1878 roku w Nysie powstał nowy wodociąg, do którego należał także specjalny zbiornik na wodę, zlokalizowany nieopodal Fortu Prusy. Z tego istniejącego do dziś zbiornika, mającego pojemność około 1500m/3, tłoczono wodę do miasta. Można przypuszczać, że dawni włodarze Nysy, przewidzieli rozwój miasta i zwiększone zapotrzebowanie na wodę.

Budując w tym miejscu wieżę, uwzględniono przy tym jej dodatkową rolę. W 1924 roku na najwyższej kondygnacji zbudowano zbiornik wieżowy. Wieżę traktowano zresztą nie tylko, jako widokową, ale jako swego rodzaju „pomnik narodowy”. Opisywana była jako „Wieża Pamięci żołnierzy pruskich – Krieger Gedaechnisturn”. Z tego powodu dolne tarasy są ozdobne i mają szerokie schody.