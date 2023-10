Góra Borówkowa. Tajemnicze miejsce z historią godzinę drogi od Nysy. Tam spotykali się działacze Solidarności

Pogoda nas rozpieszcza dlatego warto wybrać się na wycieczkę. Jeśli jeszcze nie byliście na Górze Borówkowej to koniecznie się tam wybierzcie. Z Nysy można tam dojechać w godzinę, podróż z Opola zajmie nieco dłużej, ale zdecydowanie warto, nie tylko z uwago na obficie występujące tutaj czarne jagody.

Parking Auto można zostawić na Przełęczy Lądeckiej, położonej około 5 km od centrum Lądka Zdrój. To parking przy samej granicy Lutynia/Travna na około 25 samochodów. Rozpościera się stamtąd wspaniały widok, na który warto poświęcić dłuższą chwilę. Na miejscu można również schronić się pod zadaszoną wiatą. Szlak

Z Przełęczy Lądeckiej na szczyt góry prowadzi zielony szlak. Jest on dobrze oznakowany i mało wymagający kondycyjnie. Do pokonania jest lekko ponad 3 km, oraz prawie 260 metrów przewyższenia. Można spokojnie wybrać się z dziećmi. Pierwszy odcinek szlaku wiedzie przez ogromną zieloną łąkę, potem droga prowadzi przez las. Nie jest to trasa widokowa, tylko czasem zza drzew wyłoni się piękna panorama.

Co na szczycie?

Na szczycie Borówkowej stoi czeska wieża widokowa, punkt gastronomiczny, zadaszona wiata, stoły z ławkami. Jest też ognisko, na którym można upiec kiełbaski.

Wieża jest otwarta 24h na dobę przez 365 dni w roku. Została wybudowana przez Czechów w 2006 roku i jest 4 konstrukcją wzniesioną na szczycie. Pierwsza powstała w latach 70. XIX wieku. Wejście na nią jest bezpłatne, a ewentualny datek za podziwianie okolicy możesz wrzucić do skrzynki przy bufecie.