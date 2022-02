"Hiob'51". Sztuka teatralna o żołnierzach wyklętych na deskach Nyskiego Domu Kultury. Można otrzymać darmową wejściówkę

W Nysie organizowana jest ciekawa propozycja spędzenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spektakl „Hiob’51” to historia płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, prezesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniej niepodległościowej struktury organizacyjnej w powojennej rzeczywistości stalinowskiego terroru. Święto państwowe ustanowione 1 marca przypada w dniu egzekucji płk. Cieplińskiego i pozostałych członków zarządu tej organizacji wykonanej w 1951 roku.

– Łukasz Ciepliński jak biblijny Hiob został ogołocony z wszystkiego, co najcenniejsze. Zabrano mu rodzinę, wolność, życie – pisze o sztuce jej autor Jarosław Jakubowski. – Zabrano mu godność i prawo do ludzkiego pochówku. Jego bliskim na wiele lat przydano piętno rodziny zdrajcy. Jakby mało było zgładzić, posunięto się do próby wymazania pamięci. Taki los spotkał wielu innych Niezłomnych.