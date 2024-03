Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W ciepły sobotni poranek, na pchlim targu w Nysie nie brakowało klientów ani sprzedających. Sprzyjająca aura zachęciła mieszkańców Nysy i okolic do odwiedzenia pierwszego w tym roku bazarku „pod chmurką”.

Na samym szczycie Kopy Biskupiej (890 metrów nad poziomem morza) piesza turystka zasłabła i straciła przytomność. Jej towarzysze wezwali telefonicznie pomoc na numer alarmowy. Do akcji w górach ruszyli strażacy.

Uroczystość 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie. Uczestnicy oddali hołd majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu "Zaporze".

W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.